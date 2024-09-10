Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали встречу Белого дома с IT-компаниями по поддержке VPN

Захарова назвала встречу Белого дома с IT-компаниями по VPN кризисом демократии

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча в Белом доме с крупными IT-компаниями по вопросу финансируемых США VPN-сервисов отражает кризис демократии в стране. Своим мнением дипломат поделилась в разговоре с «Известиями».

«Встречи демонстрируют кризис демократии в США и их вмешательство во внутренние дела других стран», — сказала Захарова.

8 сентября агентство Reuters сообщало, что в Вашингтоне состоялось совещание, на котором Белый дом обсудил с представителями крупнейших технологических компаний США, включая Amazon, Google, Microsoft и Cloudflare, возможность предоставления дополнительных ресурсов для развития инструментов уклонения от интернет-цензуры в разных странах.

В материале Reuters отмечалось, что инструменты, поддерживаемые американским фондом открытых технологий (OTF), широко используются в странах с ограниченным доступом к интернету, таких как Россия, Иран и Мьянма.

Ранее в МВД сообщили об опасности VPN для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами