В МИД РФ прокомментировали встречу Белого дома с IT-компаниями по поддержке VPN

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча в Белом доме с крупными IT-компаниями по вопросу финансируемых США VPN-сервисов отражает кризис демократии в стране. Своим мнением дипломат поделилась в разговоре с «Известиями».

«Встречи демонстрируют кризис демократии в США и их вмешательство во внутренние дела других стран», — сказала Захарова.

8 сентября агентство Reuters сообщало, что в Вашингтоне состоялось совещание, на котором Белый дом обсудил с представителями крупнейших технологических компаний США, включая Amazon, Google, Microsoft и Cloudflare, возможность предоставления дополнительных ресурсов для развития инструментов уклонения от интернет-цензуры в разных странах.

В материале Reuters отмечалось, что инструменты, поддерживаемые американским фондом открытых технологий (OTF), широко используются в странах с ограниченным доступом к интернету, таких как Россия, Иран и Мьянма.

Ранее в МВД сообщили об опасности VPN для россиян.