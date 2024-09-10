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В США признали провал санкций против России

Экс-посол США Мэтлок: санкции сделали экономику России более автономной

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Антироссийский санкции, введенные западными государствами в ответ на запуск специальной военной операции на Украине, не справились со своей основной задачей, считает бывший посол США в СССР Джек Мэтлок, передает РИА Новости. По его словам, ограничительные меры лишь привели к развороту Москвы в сторону Пекина, Тегерана и Пхеньяна.

«Экономические санкции против России не справляются с той задачей, ради которой они вводились. Они были направлены на то, чтобы разрушить российскую экономику, однако этого не произошло. Они лишь сделали ее более автономной и, конечно же, побудили РФ обратиться к сотрудничеству с Китаем, Ираном и даже Северной Кореей», — пояснил Мэтлок.

Он добавил, что подобная ситуация вряд ли будет полезной США или Европе. Мэтлок подчеркнул, что Вашингтон продолжает экономическое противостояния с Москвой, несмотря на отсутствие эффекта, и способствует реальному конфликту не только с Россией, но и на Ближнем Востоке и в Азии.

Ранее в Британии назвали условия для снятия санкций с России.

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