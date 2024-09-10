Конфликт на Украине не удалось урегулировать за счет поставок вооружений, заявил немецкий журналист Манаф Хассан. Так в своем аккаунте в X (бывший Twitter) он отреагировал на появление информации о подготовке мирного плана со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, который предположительно включает территориальные уступки России.

«Шольц хочет мирной конференции с Россией. Это значит, что план НАТО провалился. Войны <...> можно было избежать. Мир был возможен гораздо раньше. Дипломатическая позиция Украины за 2,5 года ослабла. Поставки оружия не принесли тех результатов, какие могли принести мирные переговоры», — написал Хассан.

7 сентября Шольц призвал к урегулированию конфликта на Украине, выступив за достижение мира как можно скорее. С его точки зрения, следует в ближайшее время провести новую конференцию по Украине и пригласить на нее Россию. Шольц подчеркнул, что его позицию разделяет и Зеленский. Вслед за заявлением канцлера ФРГ газета La Repubblica написала о его работе над мирным планом по Украине, способным посадить стороны конфликта за стол переговоров.

Ранее Шольца заподозрили в лукавстве по Украине.