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В Германии дали оценку «плану Шольца» по Украине

Немецкий журналист Хассан счел появление плана Шольца по Украине провалом НАТО

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Liesa Johannssen/Reuters

Конфликт на Украине не удалось урегулировать за счет поставок вооружений, заявил немецкий журналист Манаф Хассан. Так в своем аккаунте в X (бывший Twitter) он отреагировал на появление информации о подготовке мирного плана со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, который предположительно включает территориальные уступки России.

«Шольц хочет мирной конференции с Россией. Это значит, что план НАТО провалился. Войны <...> можно было избежать. Мир был возможен гораздо раньше. Дипломатическая позиция Украины за 2,5 года ослабла. Поставки оружия не принесли тех результатов, какие могли принести мирные переговоры», — написал Хассан.

7 сентября Шольц призвал к урегулированию конфликта на Украине, выступив за достижение мира как можно скорее. С его точки зрения, следует в ближайшее время провести новую конференцию по Украине и пригласить на нее Россию. Шольц подчеркнул, что его позицию разделяет и Зеленский. Вслед за заявлением канцлера ФРГ газета La Repubblica написала о его работе над мирным планом по Украине, способным посадить стороны конфликта за стол переговоров.

Ранее Шольца заподозрили в лукавстве по Украине.

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