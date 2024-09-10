Брат Обамы выступил в поддержку Трампа

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп должен победить на выборах в ноябре, считает сводный брат экс-руководителя Белого дома Барака Обамы Малик, передает Fox News. По его словам, Америке нужен сильный, прямолинейный лидер.

«Я поддерживаю президента Трампа <...> он вернул страну на правильный путь. Да. Я республиканец, поэтому он мой кандидат. Главное — сделать Америку сильной, понимаете, в глазах мира. А Трамп — сильный человек. Он известен своим характером», — отметил Малик Обама.

Он добавил, что ушел из Демократической партии из-за лицемерия ее представителей. Сводный брат Обамы подчеркнул, что ждет поражения кандидата-демократа Камалы Харрис, поскольку она способна только на улыбки и смешки.

«Я просто говорю, президент Трамп, вы победите в ноябре 2024 года. Вы победите. И я думаю, вы победите с большим перевесом», — заключил Малик Обама.

Ранее родственники напарника Харрис поддержали Трампа.