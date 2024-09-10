Венгрия нашла, куда потратить средства ЕС вместо Украины

Власти Венгрии запустили процесс выделения €14 млн из Европейского фонда мира на помощь Чаду, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости. По его словам, средства, вложенные Будапештом, могут пойти на оборону африканского государства вместо военной поддержки Украины.

«Правительство инициировало выделение Евросоюзом 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада», — отметил Сийярто.

Он добавил, что предложение Венгрии должны рассмотреть в конце сентября. Сийярто подчеркнул, что Будапешт рассчитывает на одобрение со стороны других европейских государств.

Европейский фонд мира появился еще весной 2021 года. В Брюсселе создание связывали с необходимостью повысить возможности Евросоюза в предотвращении конфликтов по всему миру. Количество средств в фонде было запланировано в районе €5,7 млрд на семилетний период. С началом специальной военной операции России эти деньги частично тратятся на компенсацию военной помощи Украине со стороны стран ЕС. При этом Венгрия — одна из немногих государств объединения, которая выступает против снабжения Киева вооружениями и за начала мирных переговоров для урегулирования ситуации.

Ранее Венгрия обвинила США и Европу в уклонении от инициатив по миру на Украине.