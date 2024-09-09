Харрис дали совет перед дебатами с Трампом

На предстоящих дебатах кандидатов в президенты ставки высоки для вице-президента США, представителя демократов Камалы Харрис, считают в штабе ее оппонента, республиканца Дональда Трампа, передает The Hill. По словам представителя команды бывшего главы Белого дома, конгрессмена Мэтта Гетца, политику стоит подготовиться к вопросам о ее карьере.

«Ей предстоит преодолеть гораздо более высокую планку. Многие люди не видели, чтобы ей задавали прямые вопросы о ее послужном списке», — отметил Гетц.

Он добавил, что Трамп расскажет о «заслугах» Харрис в качестве генпрокурора Калифорнии. Гетц подчеркнул, что республиканец свяжет ее работу напрямую с тем, как Белый дом сегодня борется с высокой инфляцией, проблемой мигрантов и решает внешнеполитические вопросы.

«Если президент Трамп свяжет Камалу Харрис с ее послужным списком, в чем мы полностью уверены, это будет успехом, потому что американский народ увидит, какой она опасный, радикальный либерал», — заключил представитель штаба Трампа.

Ранее Харрис посоветовали «напугать» Трампа во время дебатов.