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Лавров рассказал, при каких условиях возможна встреча по украинскому вопросу

Лавров: перед началом переговоров по Украине надо понять, что будет обсуждаться

Перед началом переговоров по Украине России нужно понять, что именно там будет обсуждаться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать», — сказал он.

Министр подчеркнул, что такая встреча будет возможна в случае, если Запад проявит готовность защищать права человека, которые с удовольствием выносит на обсуждение по любому поводу, кроме украинского.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что ни одна из инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине не учитывает проблему обеспечения прав русскоязычных жителей. Лавров пояснил, что он затрагивал эту тему на прошедших в Эр-Рияде, переговорах с главами МИД Индии и Бразилии «поскольку они проявляют определенный и понятный нам, заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса».

Ранее Лавров заявил, что коллективный Запад не имеет желания честно договариваться в вопросе урегулирования украинского конфликта.

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