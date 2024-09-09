В Германии рассказали, каким должен быть мир на Украине

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что процесс достижения мира на Украине будет тяжелым, и что его условия не должны быть продиктованы Россией. Его слова приводит «Европейская правда».

Как отметил Хебештрайт, мирный процесс продолжается «относительно долго», упомянув про саммит в Швейцарии. По его словам, там сформировалось ощущение, что следующая встреча должна пройти с участием России.

Он отметил, что речь на переговорах не может идти о том, что Украина должна «поднять белый флаг», или о каких-либо решениях без участия Киева. Представитель кабмина ФРГ также полагает, что нельзя замораживать конфликт, поскольку это якобы позволит России перегруппироваться и атаковать с новыми силами.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Позже итальянская газета La Repubblica написала, что Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

Ранее сенатор заверил, что Россия ознакомится с мирным планом Шольца по Украине.