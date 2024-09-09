Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Россия ознакомится с потенциальным планом урегулирования конфликта на Украине от канцлера ФРГ Олафа Шольца и в случае необходимости учтет необходимые пункты, но не станет использовать его как основу для соглашения. В беседе с порталом «Ридус» он предупредил, что немецкий лидер ошибается, если считает, что станет главным действующим лицом урегулирования конфликта.

«А дальше посмотрим, что из предложенного Шольцем можно взять, а что отвергнуть. Понятно, что за основу план Олафа Шольца браться не будет. На мой взгляд, основой станет озвученный президентом России Владимиром Путиным план», — сказал Цеков.

Накануне Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Итальянская газета La Repubblica также писала, что Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

На этом фоне глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил разработку канцлером ФРГ Олафом Шольцем собственного мирного плана по Украине результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потерпела поражение.

Ранее в Германии раскритиковали Шольца за слова об участии РФ в конференции по Украине.