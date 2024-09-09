Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал мировое сообщество осудить использование нацистской символики подразделениями Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фицо, «по Украине бегают отряды, у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными».

По мнению словацкого премьера, информация об использовании подразделениями украинской армии нацистской символики умалчивается из-за геополитических интересов западных стран. Он заявил, что мировому сообществу следует признать факт, что на Украине воюют подразделения, которые не только используют нацистские символы, но «часто именно так, судя по всему, и действуют».

16 августа ООН выступила против символов нацизма и расистской риторики. Таким образом заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак отреагировал на видео с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в экипировке с нацистской символикой, которые оскорбляли пенсионера в Курской области.

Ранее в Норвегии призвали Запад принять меры после видео с солдатом ВСУ в каске СС.