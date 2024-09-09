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Путин назначил нового посла в Сальвадоре

Путин назначил Михаила Леденева полномочным послом в Сальвадоре

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Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Леденева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сальвадоре. Соответствующий документ о новом назначении опубликован на портале правовых актов.

«Назначить Леденева Михаила Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Эль-Сальвадор», — говорится в документе.

Отмечается, что Леденев будет выполнять свои обязанности посла по совместительству.

Российский дипломат родился 13 декабря 1962 года. Леденев окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО) в 1985. Владеет английским, испанским и португальским языками. На дипломатической работе находится с 1985 года. С 15 августа текущего года занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Никарагуа.

6 сентября Путин назначил послом РФ в Южно-Африканской Республике Романа Амбарова вместо Ильи Рогачева. Кроме того, Амбарова по совместительству назначили послом России в Лесото.

Ранее Путин обновил состав президентского Совета по кодификации.

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