Си Цзиньпин высказался о путях решения конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в поиске политического решения конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что все стороны будут стремиться к созданию благоприятных условий для переговоров, сообщает РИА Новости.

На встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Пекине он уточнил, что Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева.

«Надеемся, что все стороны совместными усилиями путем диалога создадут благоприятные условия для политического урегулирования кризиса», — сказал Си Цзиньпин.

До этого в совместном заявлении Китая и ЮАР лидеров стран Си Цзиньпина и Сирила Рамафосы говорилось, что стороны считают, что конфликт на Украине должен быть разрешен политическим путем. Китай и ЮАР призвали Россию и Украину не допускать расширения, эскалации боевых действий, а также «подливания масла в огонь».

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области разговоры об этом более неактуальны.

Ранее США и КНР не удалось сойтись во мнениях по кризису на Украине.