США и КНР не удалось сойтись во мнениях по кризису на Украине

США и КНР не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса. Этот факт констатировал помощник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в ходе визита в Китай, передает ТАСС.

«Мы не пришли ни к какому конкретному плану в отношении дипломатии, во многом потому что США очень строго придерживаются простого принципа «ничего об Украине без Украины», — подчеркнул он.

При этом Салливан отметил, что в ходе его трехдневной поездки по Китаю он имел возможность обменяться мнениями по данному вопросу.

В ходе поездки по Китаю Салливан уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД КНР Ван И.

До этого Салливан заявил, что США не намерены вступать в военный конфликт с Китаем.

Салливан на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул, что США не стремятся изменить китайскую систему и противостоять Китаю путем укрепления системы альянсов.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником стабильности в мире.