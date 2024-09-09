Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, даст ли Путин интервью Гершковичу

Песков: Москва пока не заинтересован в интервью Путина Гершковичу

close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

На текущий момент Москва не заинтересована в интервью президента России Владимира Путина журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока не заинтересованы в таком интервью... Нам нужно иметь повод», — сказал пресс-секретарь президента России.

Гершкович предложил Путину взять у него интервью в официальном прошении о помиловании на имя президента, которое журналист написал перед своим обменом. Как отметила Wall Street Journal, обращение было написано «на официальном высоком русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения».

Позже Песков подтвердил информацию о предложении журналиста. Представитель Кремля обратил внимание, что любое зарубежное СМИ может обратиться по поводу интервью с президентом, но оно состоится, если глава государства посчитает это нужным.

Ранее Путин рассказал подробности по обмену заключенными между РФ и Западом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами