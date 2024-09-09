Песков рассказал, даст ли Путин интервью Гершковичу

На текущий момент Москва не заинтересована в интервью президента России Владимира Путина журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока не заинтересованы в таком интервью... Нам нужно иметь повод», — сказал пресс-секретарь президента России.

Гершкович предложил Путину взять у него интервью в официальном прошении о помиловании на имя президента, которое журналист написал перед своим обменом. Как отметила Wall Street Journal, обращение было написано «на официальном высоком русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения».

Позже Песков подтвердил информацию о предложении журналиста. Представитель Кремля обратил внимание, что любое зарубежное СМИ может обратиться по поводу интервью с президентом, но оно состоится, если глава государства посчитает это нужным.

Ранее Путин рассказал подробности по обмену заключенными между РФ и Западом.