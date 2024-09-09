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В ЕС рассказали о последствиях отказа от российских энергоносителей

Доклад Драги: ЕС растерял преимущества из-за отказа от энергоносителей РФ

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Global Look Press

Экономический рост Европы постепенно замедляется, одновременно увеличивается отставание региона от США и Китая по технологическому развитию, что усугубляется отказом ЕС от важного поставщика энергии в лице России; названные тенденции угрожают самому существованию ЕС. Об этом говорится в докладе о конкурентоспособности ЕС, который был подготовлен для Еврокомиссии (ЕК) бывшим премьером Италии и экс-главой ЕЦБ Марио Драги.

«В Европе с начала века замедляется экономический рост, снижается производительность, по разным показателям между США и ЕС растет разрыв в ВВП и доходах населения», — говорится в документе.

Подчеркивается, что сейчас Европа «потеряла своего самого важного поставщика энергии – Россию». Кроме того, экономические проблемы, указывается в докладе, усугубились из-за потрясений в международных отношениях в последние годы, а также конкуренции ЕС с КНР.

Названные факторы, подчеркивает Драги, символизируют о том, что Еврпа не сможет в ближайшем будущем одновременно наращивать производственные мощности в экономике, быть лидером климатического перехода и независимым игроком на международной арене. Амбиции, по оценка автора документа, «придется сократить».

В докладе упомянутые проблемы для ЕС названы экзистенциальным вызовом Европе. «Если Европа перестанет предоставлять основные ценности (процветание, равенство, свобода, мир, демократия в устойчивой среде) и гарантии населению… она потеряет смысл своего существования», - подчеркивается в документе.

Авторы сочли, что для преодоления всех вызовов Европе необходима корректировка усилий по сокращению «инновационного разрыва» с Соединенными Штатами и Китаем, а также исправление планов и принципов по переходу к «зеленой экономике».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что сегодня в Европе сложился «огромный кризис» демократии.

Ранее в МИД Венгрии назвали причину усугубления военного кризиса в Европе.

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