Эксперт рассказал, кому Турция может передать посредничество по Украине

Турция может передать Азербайджану посредничество в проведении переговоров по урегулированию украинского кризиса, в Москве могут принять соответствующий вариант. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Вариант мог бы заключаться в том, чтобы Турция передала азербайджанской стороне все согласованные пункты стамбульских переговоров», — подчеркнул он, добавив, что Анкара в этом вопросе оказала бы всестороннюю дипломатическую поддержку.

По словам Озера, одобренное Россией государство-посредник при решении украинского конфликта значительно укрепит свои позиции на международной арене, в связи с чем в Москве не хотят, чтобы это была страна НАТО.

6 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио не исключил участия Баку в разрешении конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что в БРИКС рассмотрят заявку Турции на вступление.