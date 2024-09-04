В БРИКС рассмотрят заявку Турции на вступление

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении. Об этом сообщает ТАСС.

«Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», — сказал Ушаков.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, о чем сообщило агентство Bloomberg. В августе соответствующую заявку направил Азербайджан.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пределы для расширения БРИКС есть, и на саммите в Казани будет обсуждаться статус партнеров организации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отмечала, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя «неоколониальный гнет Запада» и бороться с его «либеральной диктатурой».

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Ранее в Евросоюзе обратились к Турции на фоне заявки Анкары в БРИКС.