На выборах губернатора Сахалинской области победил действующий глава региона

На выборах губернатора Сахалинской области победу одержал действующий руководитель региона Валерий Лимаренко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

«Вчера Сахалинская область выбрала губернатора. Я благодарен всем, кто принял участие в голосовании. Сахалинцы и курильчане вновь доверили мне руководить регионом. И я считаю, что это результат работы большой команды», — написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у властей региона много планов по его развитию.

За действующего главу Сахалинской области проголосовали 80,79% избирателей. На втором месте Павел Ашихмин от КПРФ с 7,56% голосов, на третьем — кандидат от «Новых людей» Роман Веденеев с 7,41% голосов.

Накануне вечером сообщалось, что действующие губернаторы лидируют на всех проходящих в России региональных выборах.

8 сентября в России завершился единый день голосования, по всей стране граждане голосовали на региональных и муниципальных выборах. Курская область, в которой с 6 августа находятся украинские войска, показала самую высокую явку среди приграничных регионов.

Ранее в России возбудили пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.