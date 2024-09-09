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На выборах губернатора Сахалинской области победил действующий глава региона

Валерий Лимаренко одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области

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Кирилл Зыков/РИА Новости

На выборах губернатора Сахалинской области победу одержал действующий руководитель региона Валерий Лимаренко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

«Вчера Сахалинская область выбрала губернатора. Я благодарен всем, кто принял участие в голосовании. Сахалинцы и курильчане вновь доверили мне руководить регионом. И я считаю, что это результат работы большой команды», — написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у властей региона много планов по его развитию.

За действующего главу Сахалинской области проголосовали 80,79% избирателей. На втором месте Павел Ашихмин от КПРФ с 7,56% голосов, на третьем — кандидат от «Новых людей» Роман Веденеев с 7,41% голосов.

Накануне вечером сообщалось, что действующие губернаторы лидируют на всех проходящих в России региональных выборах.

8 сентября в России завершился единый день голосования, по всей стране граждане голосовали на региональных и муниципальных выборах. Курская область, в которой с 6 августа находятся украинские войска, показала самую высокую явку среди приграничных регионов.

Ранее в России возбудили пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.

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