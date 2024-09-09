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Макрон нанес удар по Украине новым назначением

RS: Макрон поставил помощь Киеву под угрозу, назначив Барнье премьером

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Hannah Mckay/Reuters

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьером экс-еврокомиссара Мишеля Барнье может негативно отразиться на помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft.

«Это решение <...> рискует погрузить страну в еще больший беспорядок, который подорвет поддержку Украины», — считают политические аналитики издания.

В публикации указали, что позиции главы правительства будут целиком зависеть от благосклонности лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая выступает против активного вмешательства Франции в конфликт на Украине.

Авторы статьи обратили внимание, что назначение премьера от самой непопулярной парламентской партии «Республиканцы» ухудшит мнение французов об инициативах Макрона и нового правительства.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Эммануэлем Макроном военное сотрудничество в преддверии заседания на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Ранее в Германии выступили против поставок оружия Украине.

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