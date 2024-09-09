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На выборах губернатора Петербурга лидирует Беглов

В Петербурге объявили итоги выборов по данным экзитпола

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Автономная некоммерческая организация соцпомощи и правовой защиты «Добростар» опубликовала во «ВКонтакте» сводные данные экзит-полла (опроса на выходе из избирательного участка после процедуры голосования) за дни голосования с 6 по 8 сентября в Петербурге.

Согласно публикации, 63% участников опроса поддержали действующего губернатора Александра Беглова. 13% отдали голоса за депутата петербургского Законодательного собрания Максима Яковлева. За ним следует муниципальный депутат Павел Брагин с 7%, а 4% набрал Сергей Малинкович. Кроме того, 3% участников экзит-полла испортили бюллетень, а 10% отказались отвечать. В общей сложности организаторы опросили почти 54 тыс. человек.

Окончательные данные по явке на выборы в городе пока не опубликованы. По последней информации Центризбиркома, после обработки 15,82% протоколов Беглов набирает 61,16% голосов избирателей, Яковлев — 18,53%, Брагин получил 10,17%, а Малинкович — 7,35%.

С 6 по 8 сентября в РФ проходило голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе состоялись прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы.

Ранее глава ЦИК объяснила недопуск участника СВО к выборам.

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