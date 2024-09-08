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Собянин сообщил о кибератаках на систему электронного голосования в Москве

Собянин: система электронного голосования в Москве отразила 300 кибератак

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная система электронного голосования за три дня выборов отразила примерно 300 атак, передает ТАСС.

По словам градоначальника, выборы в городе прошли организованно и без сбоев.

«На систему электронного голосования было совершено около 300 атак, но она выстояла и работала нормально, без сбоев и задержек даже в самые пиковые нагрузки», — сказал Собянин на видеоконференции центрального исполкома партии «Единая Россия» с региональными отделениями.

Выборы в Мосгордуму проходили с 6 по 8 сентября. В столице открылись 1440 избирательных участков, на которых можно проголосовать с 8:00 до 20:00 в течение трех дней. На выборы депутатов Мосгордумы выдвинулись 389 человек, зарегистрирован был 281 кандидат.

Глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова удивлялась, что во «всегда активной» Москве нет жалоб по выборам.

Ранее в ЦИК сочли незаконными методички КПРФ по наблюдению за выборами.

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