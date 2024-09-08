Глава ЦИК объяснила недопуск участника СВО к выборам

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова высказалась на брифинге о недопуске на выборы в Петербурге участвовавшего в СВО Виктора Быкова. Об этом пишет «Фонтанка».

Мужчина известен тем, что три года назад на выборах в Законодательное собрание Петербурга сменил фамилию и стал одним из трех Борисов Вишневских. Для большего сходства с представителем партии «Яблоко» Борисом Лазаревичем Вишневским (признан в РФ иноагентом) Быков носил бороду и сделал похожую стрижку. Тогда он проиграл выборы, а в 2022 году отправился добровольцем на СВО.

На нынешних выборах его не зарегистрировали кандидатом в муниципальные депутаты МО «Адмиралтейский округ». В избиркоме признали достоверными только две из 14 предоставленных им подписей. Для регистрации нужно было 10 подписей. Быков обжаловал решение комиссии в суде, который сначала поддержал его, а потом поручил перепроверить признанные корректными подписи и отказал повторно.

«У нас особое трепетное отношение ко всем участникам СВО. И конечно, я поручила самым тщательным образом разобраться с этим случаем. Но тут, действительно... Или надо было помочь ему как следует тем, кто предлагал ему выдвигаться. Но не было ни одного основания для его регистрации», — прокомментировала произошедшее глава ЦИК.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы.

Ранее депутат Миронов открестился от письма с угрозами Псковскому избиркому.