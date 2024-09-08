Лавров прилетел в Саудовскую Аравию

Руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где состоится заседание Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщает ТАСС.

На полях встречи Лавров планирует провести двусторонние переговоры с представителями ряда государств. Среди тем для обсуждения — региональная и международная повестка, безопасность в Персидском заливе, урегулирование кризисов и координация на рынке углеводородов.

Отмечается, что стороны также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию совместных проектов.

При этом президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует совершать поездок за границу. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, сейчас нет сведений, когда именно может состояться следующая зарубежная поездка главы государства.

Ранее Лавров заявил об очевидности «агонии Украины».