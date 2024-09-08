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Шольц призвал начать дискуссию о завершении конфликта на Украине

Шольц: настал момент для начала дискуссии об окончании конфликта на Украине

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Emmanuele Contini/Global Look Press

Момент для начала широкого обсуждения того, как можно ускорить завершение украинского конфликта, уже настал, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Свою позицию он обозначил в интервью телеканалу ZDF.

«Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется возможным сейчас», — сказал глава немецкого правительства.

Он добавил, что согласен с украинским лидером Владимиром Зеленским в том, что в следующей «мирной конференции» должна принять участие и Российская Федерация.

6 сентября Зеленский на встрече в формате «Рамштайн» призвал завершить боевые действия осенью. При этом он вновь попросил у Запада разрешения бить по объектам на территории России — это, по мнению президента Украины, должно «мотивировать» Москву «искать мира».

Он также заявил о потребности ВСУ в ПВО, ракетах большой дальности и «гораздо более сильном флоте» истребителей F-16. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии Москвы.

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