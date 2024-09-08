Шольц пообещал сделать все, чтобы наказать виновников подрыва «Севпотоков»

Канцлер Олаф Шольц пообещал, что власти Германии сделают все для того, чтобы расследовать подрывы «Северных потоков». Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

По словам политика, ему ясно, что произошедшее нужно расследовать.

«И я рад, что наши генпрокурор и правоохранительные органы настолько далеко продвинулись, как везде об этом сообщается», — сказал Шольц.

Он добавил, что Берлин выступает за то, чтобы » ничего не было утаено», и заверил, что будет сделано все для того, чтобы виновные в подрывах были наказаны.

Канцлера также спросили, доверяет ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как СМИ сообщили о причастности Киева к подрывам.

«У меня хорошие отношения с Владимиром Зеленским»», — ответил Шольц.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня.

Wall Street Journal узнала, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для ее реализации нашли $300 тыс. и неназванного генерала, который взял на себя организацию подрыва.

Ранее Берлин обиделся на Варшаву из-за расследования по «Севпотокам».