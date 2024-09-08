Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц пообещал сделать все, чтобы наказать виновников подрыва «Севпотоков»

Шольц заверил, что власти ФРГ сделают все для расследования подрыва «Севпотоков»

close
URS FLUEELER/Reuters

Канцлер Олаф Шольц пообещал, что власти Германии сделают все для того, чтобы расследовать подрывы «Северных потоков». Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

По словам политика, ему ясно, что произошедшее нужно расследовать.

«И я рад, что наши генпрокурор и правоохранительные органы настолько далеко продвинулись, как везде об  этом сообщается», — сказал Шольц.

Он добавил, что Берлин выступает за то, чтобы » ничего не было утаено», и заверил, что будет сделано все для того, чтобы виновные в подрывах были наказаны.

Канцлера также спросили, доверяет ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как СМИ сообщили о причастности Киева к подрывам.

«У меня хорошие отношения с Владимиром Зеленским»», — ответил Шольц.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня.

Wall Street Journal узнала, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для ее реализации нашли $300 тыс. и неназванного генерала, который взял на себя организацию подрыва.

Ранее Берлин обиделся на Варшаву из-за расследования по «Севпотокам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами