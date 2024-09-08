Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК при подготовке к выборам

С начала 2024 года за все время подготовки к выборам было зарегистрировано 222 DDoS-атаки на ресурсы Центризбиркома, департамента информационных технологий Москвы и электронного голосования. Об этом рассказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, его цитирует РИА Новости.

«В период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксировано 167 аварийных ситуаций на сетях связи... Также нами зафиксировано 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ», — сообщил Зайцев.

По словам представителя Роскомнадзора, продолжительность атак составила почти 4 часа. Чтобы защитить ресурсы избирательной кампании, ведомство организовало круглосуточный мониторинг.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня. Так, граждане участвуют в прямом голосовании за губернаторов 21 региона РФ, выборах депутатов Мосгордумы, а также довыборах депутатов Госдумы по трем одномандатным округам.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. При этом она отметила небывалый рост числа инцидентов с некоторыми представителями «уважаемых партий».

Ранее ЦИК рассказал о нарушении при агитации во время выборов.