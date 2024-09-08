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ЦИК рассказал о нарушении при агитации во время выборов

ЦИК: подтвердился только один факт нарушения агитации во время выборов

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Дмитрий Дубов/РИА Новости

Центризбирком за время избирательных кампаний принял заявления о нарушениях агитации и информирования из 28 регионов, однако подтвердился лишь один факт такого нарушения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретаря ЦИК Наталью Бударину.

«Говоря об  обращениях по  вопросам агитации и  информирования, вот на текущих кампаниях сообщения о  возможных нарушениях поступили к нам только из  28 регионов. Из них подтвердился лишь один факт нарушения», — рассказала Бударина на брифинге.

Она уточнила, что по факту нарушения уже составили административный протокол.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня. Так, граждане участвуют в прямом голосовании за губернаторов 21 региона РФ, выборах депутатов Мосгордумы, а также довыборах депутатов Госдумы по трем одномандатным округам.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. При этом она отметила небывалый рост числа инцидентов с некоторыми представителями «уважаемых партий».

Ранее Памфилова назвала число избирателей, проголосовавших через ДЭГ.

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