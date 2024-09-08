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В МИД заявили о попытках США помешать диалогу России и Китая

Захарова: США перед ВЭФ безуспешно пытались помешать диалогу РФ и Китая

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

США предпринимали попытки помешать сотрудничеству России и Китая перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ), но они не увенчались успехом. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ, пишет ТАСС.

Захарова сослалась на недавнюю публикацию в The New York Times, в которой утверждалось, что цель визита помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Китай заключалась в том, чтобы надавить на Пекин с целью сокращения двустороннего сотрудничества с Москвой.

«Сегодня мы видим, что уровень взаимодействия России и Китая не снизился. Напротив, состоялось большое количество встреч и саммитов между нашими странами, и китайская делегация была представлена на ВЭФ на высоком уровне», — отметила Захарова.

Она назвала методы США «ковбойскими» и сравнила их с русской поговоркой «Баба-яга против». Захарова подчеркнула, что такие методы не приносят желаемых результатов.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И о том, что Вашингтон примет меры против китайских компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс (ВПК) России. При этом, как отмечали источники Reuters, со стороны Ван и никаких обязательств по этому вопросу взято не было.

Ранее в Китае заявили, что желают дружить с США.

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