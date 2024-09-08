Тот факт, что многие государства не стали поддерживать антироссийскую линию, и сохранение Россией стабильности через реализацию «сумасшедших по сложности формул», можно назвать победой РФ, заявила в интервью ТАСС официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Я считаю, что это победа... Были найдены сумасшедшие по сложности формулировки, формулы и механизмы выхода из ситуации. И ведь вышли», — сказала Захарова.

По словам дипломата, после начала СВО многие страны на собственных примерах стали понимать, что текущий миропорядок бьет по ним же, и что Россия сражается не только за свои интересы, но также действует «в рамках выстраивания нового миропорядка».

Также Захарова заявила, что Запад в лице Соединенных Штатов пытался помешать сотрудничеству России и Китая перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ). Она сослалась на недавнюю публикацию в New York Times, в которой утверждалось, что цель визита помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Китай заключалась в том, чтобы надавить на Пекин с целью сокращения двустороннего сотрудничества с Москвой. Успехом это предприятие не увенчалось.

Ранее Захарова заявила о преследовании людей за инакомыслие в США.