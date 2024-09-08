Зеленский ждет, что Италия подтолкнет США к передаче ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступит посредником в переговорах с США по поставкам систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

По словам журналистов, украинский лидер рассчитывает, что Мелони, которая возглавит «Большую семерку» (G7) до конца года, сможет убедить Вашингтон предоставить Киеву значительное количество Patriot до выборов в США.

Выборы в США, как пишет газета, могут стать переломным моментом для Украины, поскольку их результат повлияет на дальнейшую военную поддержку.

Отмечается, что в ходе недавней встречи Зеленского и Мелони также обсуждалась передача Украине второго зенитно-ракетного комплекса Samp-T, одобренная в июне. Поставки были отложены из-за производственных проблем. Однако, по последней информации, отправка Samp-T ожидается до конца сентября, о чем Мелони заверила Зеленского.

Накануне президент Украины заявил, что в переговорах Украины и западных стран по поводу снятия ограничений на удары по России консенсус пока не достигнут.

Ранее в США заявили, что Зеленский совершенно оторван от реальности.