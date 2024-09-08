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Заявления Трампа об Украине и НАТО сочли опасными

Экс-посол Дэррок счел очень опасными вещами заявления Трампа по НАТО и Украине

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Umit Bektas/Reuters

Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок счел заявления кандидата на пост президента Дональда Трампа о конфликте на Украине и угрозы в адрес НАТО «очень опасными вещами». Его слова приводит Sky News.

Отвечая на вопрос о том, как будет складываться ситуация для Украины в случае возвращения республиканца в Белый дом Дэррок заявил, что во время второго срока Трамп будет «лучше подготовлен» и «будет лучше понимать, как реализовать свою повестку дня».

Дипломат также оценил как «очень опасные вещи» высказывания Трампа об Украине и НАТО. В то же время Дэррок указал, что кандидат на пост президента США «не является великим политиком».

До этого газета The Hill писала, что члены Республиканской партии в конгрессе США, связанные с вопросами внешней политики и национальной безопасности, обеспокоены взглядами Дональда Трампа. В частности, речь идет о расхождении взглядов по вопросам конфликта на Украине, взаимодействия с НАТО и помощи Тайваню.

Ранее американский журналист рассказал о «большой войне» с Россией при Трампе.

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