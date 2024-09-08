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Главу Ингушетии Калиматова переизбрали на второй срок

Депутаты Ингушетии переизбрали Калиматова главой республики

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РИА «Новости»

Махмуда-Али Калиматова во второй раз избрали руководителем Республики Ингушетия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя счетной комиссии Батыра Хамхоева.

По словам Хамхоева, за Калиматова отдали голоса 25 депутатов парламента Ингушетии. За его конкурентов, Ислама Гадиева и Алихана Арапханова, отдали три и два голоса соответственно.

«Народным собранием республики Ингушетия на должность главы... избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович», — подытожил глава счетной комиссии после завершения тайного голосования.

Калиматов занимает должность руководителя республики с 8 сентября 2019 года.

В 2024 году старшего брата главы Ингушетии Магомеда-Башира Калиматова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Тогда Махмуд-Али Калиматов заявил, что арест родственника его огорчает как брата, однако «закон есть закон».

Ранее сообщалось, что Руслана Кухарука избрали губернатором ХМАО.

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