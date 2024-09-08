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Россия поднимает в ООН тему соучастия западных стран в атаках на Курскую область

Захарова: РФ выносит в ООН тему соучастия Запада в атаках на Курскую область

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РИА Новости

Россия поднимает в ООН вопрос о соучастии западных стран в атаках на Курскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Мы уже это делаем», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о предстоящем участии главы МИД РФ Сергея Лаврова в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Захарова рассказала, что первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский выступал на Совбезе ООН и заявил о террористических атаках на российский регион.

Она добавила, что МИД публикует большое количество материалов, которые российские представители при разных международных организациях используют в своей информационно-политической работе.

3 сентября Мария Захарова не исключила, что Европейский союз мог быть вовлечен в подготовку нападения украинских войск на российскую территорию.

Ранее Боррель заявил, что многие страны ЕС поддержали нападение ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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