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Новый глава МИД Украины выступил с заявлением по России

Новый глава МИД Украины Сибига призвал снять ограничения для ударов вглубь РФ

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Запада снять все ограничения по ударам вглубь России поставленным дальнобойным оружием. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он указал на 51-ю статью устава ООН, согласно которой защищающаяся страна не может быть ограничена в защите.

«Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории РФ. Позвольте Украине бить в ответ…» — написал Сибига.

Украинские власти регулярно заявляют о необходимости снятия ограничений на удары поставляемым оружием вглубь российской территории. В частности, они полагают, что такое решение поможет изменить динамику конфликта в пользу Киева. Многие союзники Украины поддерживают удары вглубь РФ, однако Соединенные Штаты на данный момент не изменили своей позиции, которая заключается в запрете подобных действий.

В России к подобным призывам относятся негативно. В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что удары американским оружием по российской территории уже наносятся, Украина будет продолжать это делать и вглубь территории России.

Ранее спикер Рады обсудил с Джонсоном снятие ограничений по ударам вглубь России.

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