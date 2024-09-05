Спикер Рады обсудил с Джонсоном снятие ограничений по ударам вглубь России

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в ходе визита в США обсудил со спикером палаты представителей Майком Джонсоном снятие ограничений для ударов вглубь России. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, стороны сосредоточились на ситуации вокруг безопасности на Украине.

«Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений», — написал Стефанчук.

Украинские власти регулярно заявляют о необходимости снятия ограничений на удары поставляемым оружием вглубь российской территории. В частности, они полагают, что такое решение поможет изменить динамику конфликта в пользу Киева. Многие союзники Украины поддерживают удары вглубь РФ, однако Соединенные Штаты на данный момент не изменили своей позиции, которая заключается в запрете подобных действий.

В России к подобным призывам относятся негативно. В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что удары американским оружием по российской территории уже наносятся, Украина будет продолжать это делать и вглубь территории России.

Ранее Байдена призвали оказаться на правильной стороне истории и снять ограничения для Украины.