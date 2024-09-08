Глава КНДР ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы

Глава Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи на создание сильной армии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В сообщении отмечается, что партия КНДР считает укрепление военно-морских сил (ВМС) своей неотложной задачей. По данным агентства, Ким Чен Ына сопровождали зампред центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и секретарь ее центрального комитета маршал Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии, начальник Главного разведывательного управления Ли Чхан Хо, командующий ВМС Ким Мён Сик и командующие Восточноморским и Западноморским флотами ВМС.

По информации ЦТАК, лидер КНДР осмотрел территорию строительства порта и обсудил с руководящими кадрами деловые вопросы, связанные с направлением строительства.

Ким Чен Ын подчеркнул, что в ближайшее время КНДР станет обладателем крупными надводными и подводными кораблями, для которых недостаточно имеющихся причальных сооружений. Поэтому строительство военно-морской базы является неотложной задачей.

До этого в МИД КНДР заявили, что Пхеньян будет готовиться к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность «безрассудным поведением враждебных сил, которые провоцируют рост угрозы ядерного столкновения и демонстрируют попытки совершить ядерное нападение на суверенное государство».

Ранее США отреагировали на решение КНДР расширить разработку и производство беспилотников.