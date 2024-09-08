Францию призвали вступить в БРИКС

Франции стоит вступить в БРИКС, такая возможность теоретически могла бы появиться после смены руководства страны. Об этом заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента от Франции, геополитический аналитик Эмерик Шопрад на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

По словам эксперта, идея вступления Франции в БРИКС может показаться странной, хотя на деле Париж традиционно выступает во внешней политике за многополярность, но затем он стал больше следовать американской линии.

Шопрад считает, что сотрудничество Парижа с БРИКС могло бы продвинуть возможность многополярного мира.

Аналитик добавил, что вступление в объединение для Франции «абсолютно естественно, а не странно». Это реалистично, так как она является «глобальной державой», у которой есть территории на Тихом океане и в Карибском море, также страна имеет вторую в мире по размеру морскую зону, подчеркнул он.

«Мы участвуем в форуме Индийского океана, во многих региональных форумах, так что логично принадлежать к этому глобальному Югу, как мы говорим, к БРИКС», — добавил бывший депутат ЕП.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС.

Ранее в США заявили, что Вашингтон пугает стремление Турции в БРИКС.