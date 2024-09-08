Северная Корея готовится к долгосрочному ядерному противостоянию с США

В МИД КНДР заявили, что Пхеньян будет готовиться к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает ТАСС.

Северная Корея намерена «строго контролировать» ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове, которая, считают в МИД КНДР, становится напряженнее из-за США и «их сателлитов».

США и Южная Корея недавно провели имитационные учения по линии консультативной группы ядерного планирования. Пхеньян считает, их цель — развитие «военного сговора против КНДР».

Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность «безрассудным поведением враждебных сил, которые провоцируют рост угрозы ядерного столкновения и демонстрируют попытки совершить ядерное нападение на суверенное государство».

Ядерные угрозы и шантаж со стороны Вашингтона будут сдержаны с помощью совершенствования оборонительного потенциала КНДР, добавили в министерстве.

В июле в Южной Корее сообщали, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США.

Ранее США отреагировали на решение КНДР расширить разработку и производство беспилотников.