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В США заявили о неизбежности ядерной войны

Риттер счел вопросом времени ядерную войну из-за уровня напряжения в мире

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Depositphotos

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил о неизбежности ядерной войны из-за высокого уровня напряженности в мире. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам эксперта, это является вопросом времени. Как заявил Риттер, современная тенденция такова, что мировое сообщество постепенно отходит от классической концепции ядерного сдерживания, которая не предполагает нанесение превентивного ядерного удара.

«Существует сценарий, при котором вы можете нанести упреждающий удар», — сказал он.

Экс-разведчик также отметил, что страны мира больше не ведут дискуссии о контроле над ядерными вооружениями и не говорят о необходимости сокращения арсенала.

20 августа газета New York Times написала, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию Соединенных Штатов, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Ранее в США заявили, что Запад от отчаяния может применить ядерное оружие на Украине.

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