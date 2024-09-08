В Израиле считают, что США чувствуют себя беспомощными перед ХАМАС

Израильские чиновники считают, что США «чувствуют себя беспомощными» перед палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам источника издания, американская сторона выбирает оказывать давление на Израиль, который «показал готовность идти на уступки» ради заключения сделки.

В Иерусалиме считают, что Вашингтон заинтересован в завершении переговоров в первую очередь из-за американских заложников, удерживаемых ХАМАС, говорится в публикации.

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС может позволить представителям Красного Креста навестить заложников в качестве «жеста доброй воли».

Кроме того, ХАМАС желает усилить давление на правительство Израиля и разместить вдоль восточной и северной границ арабские вооруженные силы. Из документа следует, что подобное решение может послужить в качестве буфера, чтобы предотвратить вторжение противника в Газу после окончания войны. Планируется, что буфер будет существовать до тех пор, пока ХАМАС не реорганизуют свои ряды и военные возможности.

Ранее Блинкен заявил, что сделка о перемирии в секторе Газа почти согласована.