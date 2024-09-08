Советы американских властей только ухудшают положение Украины. С таким заявлением выступил бывший морпех США Брайан Берлетик, сообщают «Известия».

Он отметил, что, чем дольше Украина делает то, что велит ей Вашингтон, тем хуже становится для нее же самой. Экс-морпех добавил, что пока Киев «пытается выстоять», чтобы добиться лучших условий соглашения с Россией, они — наоборот ухудшаются.

Берлетик напомнил о недавнем запросе президента Украины Владимира Зеленского на разрешение использовать для ударов вглубь РФ поставленное Киеву дальнобойное оружие. Он отметил, что подобное разрешение у Киева уже было, но это не ВСУ не помогло: боеприпасы просто растрачивались.

«США явно недооценили Россию, их военную и промышленную мощь», — подчеркнул экс-морпех США.

Берлетик обратил внимание, что западные аналитики до сих не могут понять, как Россия может производить больше оружия и боеприпасов, чем «весь Запад вместе взятый».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.