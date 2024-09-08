Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил США с хозяйкой борделя, читающей мораль остальным, когда упрекают Россию во мнимом вмешательстве во внутренние дела других стран. Так он в интервью YouTube-каналу Dialogue Work высказался об обвинениях Соединенных Штатов в адрес РФ, что она якобы пытается влиять на американские выборы.

«США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей», — заявил Джонсон.

Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты неоднократно вмешивались во внутренние дела других стран. В качестве примеров он привел Россию, Мексику, Венесуэлу, Афганистан, Ирак, Сирию и Грузию.

6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что рано или поздно наступит ситуация, при которой Соединенные Штаты перестанут использовать Россию как инструмент внутриполитической борьбы.

5 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о желании США выжечь основу отношений с Россией.

Он отметил, что Россия «никогда не ставила знак равенства между мудрым народом» США и американской администрацией. По словам дипломата, власти Соединенных Штатов «делают все, чтобы не только «надорвать» ткань» связей между двумя странам, но «полностью выжечь их основу».

Антонов также обратил внимание, что США бездоказательно обвинили российские СМИ во враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Власти РФ неоднократно отвергали подобные заявления.

Ранее Путин назвал цель США в отношении России.