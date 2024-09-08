Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Вашингтон похож на хозяйку борделя в отношениях с Москвой

Бывший агент ЦРУ Джонсон: США похожи на хозяйку борделя в отношениях с Россией

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил США с хозяйкой борделя, читающей мораль остальным, когда упрекают Россию во мнимом вмешательстве во внутренние дела других стран. Так он в интервью YouTube-каналу Dialogue Work высказался об обвинениях Соединенных Штатов в адрес РФ, что она якобы пытается влиять на американские выборы.

«США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей», — заявил Джонсон.

Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты неоднократно вмешивались во внутренние дела других стран. В качестве примеров он привел Россию, Мексику, Венесуэлу, Афганистан, Ирак, Сирию и Грузию.

6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что рано или поздно наступит ситуация, при которой Соединенные Штаты перестанут использовать Россию как инструмент внутриполитической борьбы.

5 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о желании США выжечь основу отношений с Россией.

Он отметил, что Россия «никогда не ставила знак равенства между мудрым народом» США и американской администрацией. По словам дипломата, власти Соединенных Штатов «делают все, чтобы не только «надорвать» ткань» связей между двумя странам, но «полностью выжечь их основу».

Антонов также обратил внимание, что США бездоказательно обвинили российские СМИ во враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Власти РФ неоднократно отвергали подобные заявления.

Ранее Путин назвал цель США в отношении России.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами