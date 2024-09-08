The Hill узнала о планах Байдена на последние 135 дней президентства

Американский президент Джо Байден в последние 135 дней на посту увеличит количество публичных появлений, чтобы поддержать кандидата на пост главы государства от демократов, вице-президента Камалу Харрис, и рассказать о своих достижениях. Об этом пишет The Hill.

Согласно материалу, политик намерен совершить три поездки в «спорные штаты» (где ни один из кандидатов не имеет явного преимущества)— Пенсильванию, Висконсин и Мичиган.

«Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Байден будет регулярно ездить по стране в ближайшие месяцы и примет дополнительные меры по списанию студенческой задолженности, снижению стоимости жилья и отмене нежелательных сборов, что является одним из его ключевых внутренних приоритетов», — говорится в материале.

Газета добавляет, что «самым важным для его наследия» может стать обеспечение победы Харрис на будущих выборах. Кроме того, Байден будет заниматься вопросом прекращения огня в войне Израиля и ХАМАС в секторе Газа и проведет несколько встреч с мировыми лидерами.

Ранее Трамп признался, что его обидели слова Путина про поддержку Харрис.