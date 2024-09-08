Зеленский объяснил, почему ему нужно консультироваться с США насчет «плана победы»

Президент Владимир Зеленский намерен представить свой план по прекращению боевых действий на Украине в Вашингтоне — действующему президенту США Джо Байдену, а также двум претендентам на его пост Дональду Трампу и Камале Харрис. Слова украинского лидера в кулуарах экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо приводит ANSA.

Политик объяснил необходимость консультироваться с Вашингтоном тем, что от США зависят «некоторые моменты».

«Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что пока Киев ничем не поделился с Вашингтоном, первый контакт будет с Байденом. Президент Украины подчеркнул, что речь идет «о конкретном оборонном пакете», который поможет сдержать РФ и положит конец боевым действиям на дипломатических условиях. План политика касается не только оружия, но и «важных глобальных вопросов».

27 августа Зеленский заявил, что у него есть «план победы» на Россией, который будет передан США. По его словам, нападение ВСУ на Курскую область является первой частью этого плана. Вторая часть — «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третья — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая — экономическая.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии консенсуса с Западом по поводу снятия ограничений на удары по России.