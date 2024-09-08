Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский объяснил, почему ему нужно консультироваться с США насчет «плана победы»

Зеленский надеется, что его план победы одобрят Байден, Трамп и Харрис

close
Heiko Becker/Reuters

Президент Владимир Зеленский намерен представить свой план по прекращению боевых действий на Украине в Вашингтоне — действующему президенту США Джо Байдену, а также двум претендентам на его пост Дональду Трампу и Камале Харрис. Слова украинского лидера в кулуарах экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо приводит ANSA.

Политик объяснил необходимость консультироваться с Вашингтоном тем, что от США зависят «некоторые моменты».

«Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что пока Киев ничем не поделился с Вашингтоном, первый контакт будет с Байденом. Президент Украины подчеркнул, что речь идет «о конкретном оборонном пакете», который поможет сдержать РФ и положит конец боевым действиям на дипломатических условиях. План политика касается не только оружия, но и «важных глобальных вопросов».

27 августа Зеленский заявил, что у него есть «план победы» на Россией, который будет передан США. По его словам, нападение ВСУ на Курскую область является первой частью этого плана. Вторая часть — «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третья — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая — экономическая.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии консенсуса с Западом по поводу снятия ограничений на удары по России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами