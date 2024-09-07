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Правительству ФРГ задали неудобный вопрос о «Северных потоках»

В бундестаге подняли вопрос о предупреждении Киева об атаке на «Северные потоки»

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Swedish Coast Guard/AP

Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти обратилась к правительству страны с вопросом об их осведомленности о подготовке терактов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

Она захотела узнать, знало ли правительство о планах Киева подорвать трубопроводы. По ее словам, в подготовке этого участвовали украинские водолазы, которые имеют связи с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Парламентарий утверждает, что о планах подрыва также знал президент страны Владимир Зеленский.

Татти задалась вопросом, что произойдет с дальнейшей военной помощью Украине, если выяснится, что власти  Германии  были уведомлены об этом.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что СМИ страны не освещают тему подрыва газопроводов «Северный поток», поскольку существуют данные о возможной причастности к этому Украины.

По одной из версий подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

Ранее стало известно о «ярости на Варшаву» в Германии из-за «Северных потоков».

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