Трампа «очень обидели» слова Путина о «поддержке» Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Висконсине признался, что его обидели слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать его соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис.

Во время Восточного экономического форума на этой неделе президент РФ с иронией прокомментировал выборы в США. Он отметил, что РФ предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — вице-президент Харрис. Путин отметил, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.

«Я хорошо знал Путина. Недавно он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», — сказал Трамп.

Он заметил, что заявление Путина, вероятно, было сделано «с улыбкой».

Администрация США тоже негативно отнеслась к словам президента РФ. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби призвал президента России прекратить обсуждать американские выборы и подчеркнул, что подобные заявления неуместны и лишь усиливают напряженность в двусторонних отношениях.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, кто лучше для России — Харрис или Трамп.