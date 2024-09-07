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Власти Ирана решили перенести столицу на юг

Президент Пезешкиан пообещал перенести столицу Ирана к Персидскому заливу

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Shutterstock

Иранский президент Масуд Пезешкиан объявил о намерении властей страны перенести столицу южнее, передает РИА Новости.

По словам Пезешкиана, оставлять Тегеран главным городом республики невозможно по экономическим соображениям. Президент уточнил, что новая столица будет располагаться ближе к побережью Персидского залива. Туда переедут все госведомства, а потом в город смогут перебраться жители Тегерана.

Нынешняя столица расположена на севере Ирана у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря. Тегеран стал главным городом страны в 1786 году.

В сентябре прошлого года газета The Economic Times написала, что власти Индии намерены изменить название страны. Это связано с тем, что нынешнее название республики — символ рабства. В парламенте страны на этом фоне требовали вычеркнуть название Индия из Конституции.

Ранее историк из Якутии Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу из Москвы в Иркутск.

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