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В ФРГ сообщили, что немецкие истребители выполнили маневры у границы с Россией

Bild: истребители ФРГ Eurofighter выполнили маневры у границы с РФ в Финляндии

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Global Look Press

Немецкие истребители Eurofighter выполнили маневры неподалеку от финской деревни Хосио, расположенной в 180 километрах от российской границы. Об этом сообщило издание Bild.

«Несколько заходов на посадку на короткой дистанции приземлений отработали на проселочной дороге возле Хосио... После дозаправки они снова взлетели и вернулись на базу ВВС Рованиеми (Финляндии)», — говорится в сообщении.

В ходе маневра были переброшены порядка 30 солдат немецкой армии, а также пять самолетов.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против РФ, Москва отслеживает подобные действия и оценивает потенциальные риски.

До этого альянс НАТО уже проводил масштабные учения на финской территории. Тогда в российском МИД военный учения назвали попыткой давления на РФ.

Ранее политолог назвал возможную цель учений НАТО в Балтийском море.

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