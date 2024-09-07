В ФРГ сообщили, что немецкие истребители выполнили маневры у границы с Россией

Немецкие истребители Eurofighter выполнили маневры неподалеку от финской деревни Хосио, расположенной в 180 километрах от российской границы. Об этом сообщило издание Bild.

«Несколько заходов на посадку на короткой дистанции приземлений отработали на проселочной дороге возле Хосио... После дозаправки они снова взлетели и вернулись на базу ВВС Рованиеми (Финляндии)», — говорится в сообщении.

В ходе маневра были переброшены порядка 30 солдат немецкой армии, а также пять самолетов.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против РФ, Москва отслеживает подобные действия и оценивает потенциальные риски.

До этого альянс НАТО уже проводил масштабные учения на финской территории. Тогда в российском МИД военный учения назвали попыткой давления на РФ.

Ранее политолог назвал возможную цель учений НАТО в Балтийском море.