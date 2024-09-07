Экс-госсекретарь США назвал угрозу терактов против США и Канады «очень реальной»

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что угроза террористической атаки против Соединенных Штатов и Канады «очень реальна».

«Возросшая террористическая угроза в Канаде и США очень-очень реальна. Перед ФБР стоит очень сложная задача», — сказал он.

Помпео пояснил, что опасность возросла из-за миграционного кризиса. По его словам, отсутствие контроля над границей резко увеличила угрозу теракта.

22 августа директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявил, что США в настоящее время сталкиваются с рекордным числом различных угроз безопасности. Он отказался перечислять конкретные угрозы, но отметил, что сейчас ФБР очень нужна помощь частного сектора для расследования хакерских атак. В том числе это касается взломов ресурсов, посвященных предстоящим президентским выборам или принадлежащих кандидатам в главы государства.

Ранее Тейлор Свифт прокомментировала угрозу теракта на ее концерте.