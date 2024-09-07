В ЦИК рассказали, как Брянская область отличилась в первый день выборов

Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила на брифинге, что регионом с самой высокой явкой избирателей на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в первый день голосования стала Брянская область, передает ТАСС.

По ее словам, в регионе проголосовали почти 25% жителей.

«Что касается выборов высших должностных лиц, то самая высокая явка — в Курской области и Кемеровской области, за 45% уже», — отметила Памфилова.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы (в Хакасии, Брянской и Ростовской областях).

Избирательные кампании пересекаются почти в 40% российских регионов. Например, в Брянской области голосование идет сразу на трех уровнях: там выбирают депутатов областной Думы восьмого созыва и членов Брянского городского Совета народных депутатов, а также довыбирают депутатов Госдумы.

Ранее в ЦИК сочли незаконными методички КПРФ по наблюдению за выборами.